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В Сети появился первый трейлер сериала «Проклятая» от Netflix

Главной героиней легенды о короле Артуре стала женщина.

В Сети появился первый трейлер сериала «Проклятая» от Netflix
Кадр из сериала "Проклятая". Фото: Netflix

В Сети появился первый официальный трейлер нового сериала «Проклятая» от Netflix, снятого на основе подросткового романа Фрэнка Миллера. Главную роль в проекте исполнила Кэтрин Лэнгфорд, звезда сериала «13 причин почему».

А что же с сюжетом? Все очень просто — представьте легенду о короле Артуре и рыцарях круглого стола, где вместо короля Артура есть королева Нима. Юная волшебница в будущем станет владычицей озера, а пока она путешествует с наемником по имени Артур в поисках колдуна Мерлина, чтобы передать тому волшебный меч.

Разумеется, главной героиней выступает именно девушка, всегда вовремя приходящая на помощь своему неумелому спутнику. Премьера сериала запланирована на 17 июля.

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