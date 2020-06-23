«Я никогда не собиралась выходить за него замуж»: Шарлиз Терон отрицает, что была помолвлена с Шоном Пенном

Актриса пришла в гости на шоу Говарда Стерна, и так получилось, что всех зрителей весьма заинтересовал вопрос о романе Шарлиз Терон и Шона Пенна. Ранее ходили слухи о том, что звезды практически поженились, однако актриса поспешила опровергнуть эту информацию, сообщает издание People.

«Хочу расставить точки над «i», в моей жизни не было ситуации, когда я якобы едва не вышла замуж за Шона. Да, мы встречались, это были настоящие отношения, но дальше дело не зашло. Я никогда не собиралась выходить за него замуж», — заявила Терон.

Напомним, Пенн и Терон начали встречаться в 2013 году. Когда 66-летний Стерн спросил актрису, думала ли она когда-нибудь о браке или чувствовала себя одинокой, Терон ответила, что вообще никогда не хотела связывать себя узами брака, а свадьба для нее абсолютно не важна. Однако при этом актриса вовсе не страдает от нехватки мужского внимания, так что можно с уверенностью сказать, что она не боится романтических отношений.