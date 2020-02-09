«Разрушил понимание прекрасного»: ТехноСергей соединил лицо Собчак с Шарлиз Терон

Ведущий и блогер предупредил, что сделал это из чистого развлечения.

Недавно Ксения Собчак вместе с блогером ТехноСергеем стала вести шоу «Собчак без сахара» в Яндекс. Эфире. До этого никто из зрителей не видел лицо парня, впрочем, и здесь он появляется исключительно в маске.

Парень объясняет это тем, что на него обижены многие звезды, которые не всегда понимают его саркастичного юмора. И вот настала очередь самой Ксении Анатольевны. В своем очередном посте ТехноСергей соединил лицо Шарлиз Терон с образом Собчак. Получился весьма завораживающий гибрид.

«В голос ржу, ты разрушил мое понимание прекрасного!», «УжОс», «Это гениально!», «Надо же, какая Собчак красавица», — прокомментировали видео фолловеры.

Блогер не забыл предупредить, что его видео не имеет какой-то цели, а является чистым развлечением.