Кассовые сборы: в США на первом месте оказался первый фильм «Парк Юрского периода»

Фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» выпущенный в 1993 году, оказался на первом месте кинопроката в США, спустя 27 лет после своего релиза. Дело в том, что выпуск был посвящен Дню отца, который активно отмечается в Америке, а что лучше смотреть в кино с отцом, если не проверенную временем классику?

Фильм за выходные заработал 516 тысяч долларов, на втором месте оказались не менее легендарные «Челюсти», собравшие 516 тысяч долларов, сообщает издание Deadline.

«Парк Юрского периода» занял первое место в первые три недели проката после своего релиза 11 июня 1993 года. Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году даты выхода новых блокбастеров были перенесены на конец июля, в том числе и ожидаемый «Довод» Крисофера Нолана. Так что кинотеатры в Америке продолжают открываться и радуют зрителей классическими картинами, вроде «Назад в будущее» или «Инопланетянина».