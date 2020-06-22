Хью Джекман может сыграть главную роль в фильме «Феррари»

Хью Джекман вполне может стать исполнителем главной роли в фильме о жизни основателя компании «Феррари», Энцо Феррари. По жанру фильм будет драмой, более всего похожей на «Крёстного отца», а сюжет будет разворачиваться в 1957 году, когда из-за взрыва шины у автомобиля на огромной скорости погибли несколько человек, включая детей.

После этого происшествия соревнования Mille Miglia перестали проводить вовсе, а жизнь Энцо Феррари резко изменилась к худшему, да и компания была на грани банкротства.

Режиссером проекта выступит Майкл Манн, известный по фильмам «Схватка», «Последний из могикан» и «Али». Он планировал снять фильм «Феррари» с начала нулевых, но удалось ему подойти к старту съемок лишь сейчас.

По словам режиссера, главным действующим лицом ленты будут не гонки на огромных скоростях, а эмоции главных героев. Но и без красоты автомобилей зрители тоже не останутся, сообщает издание Deadline. Съемки предварительно запланированы на весну следующего года.