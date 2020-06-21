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Смертельно опасный автобус спрячут подальше от любителей кино

Власти Аляски решили убрать достопримечательность из фильма «В диких условиях».

Смертельно опасный автобус спрячут подальше от любителей кино
Кадр из фильма "В диких условиях". Фото: Paramount Vantage

Поклонники популярных фильмов готовы на многое, чтобы побывать в тех местах, где снимали их любимые проекты. Однако одно дело посетить небоскреб в центре столицы США и совсем другое, отправиться в смертельно опасное путешествие на край света, с большой вероятностью умереть в пути.

Власти Аляски решили наконец-то убрать подальше от любопытных туристов автобус из фильма «В диких условиях», снятый в 2007 году. Транспортное средство находится в лесу, довольно далеко от цивилизации. Именно в нем несколько месяцев жил, а после и умер мужчина, Кристофер Маккэндлесс, ставший прототипом для главного героя фильма.

Проблема в том, что этот старый автобус стал смертельной ловушкой для любителей кино. Сразу несколько человек получили серьезные ранения в попытках добраться до заброшенного транспортного средства, а некоторые даже погибли в пути.

Напомним, в 2019 году, пытаясь добраться до заброшенного автобуса, погибла 24-летняя актриса Вероника Никонова.

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