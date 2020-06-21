Смертельно опасный автобус спрячут подальше от любителей кино

Поклонники популярных фильмов готовы на многое, чтобы побывать в тех местах, где снимали их любимые проекты. Однако одно дело посетить небоскреб в центре столицы США и совсем другое, отправиться в смертельно опасное путешествие на край света, с большой вероятностью умереть в пути.

Власти Аляски решили наконец-то убрать подальше от любопытных туристов автобус из фильма «В диких условиях», снятый в 2007 году. Транспортное средство находится в лесу, довольно далеко от цивилизации. Именно в нем несколько месяцев жил, а после и умер мужчина, Кристофер Маккэндлесс, ставший прототипом для главного героя фильма.

Проблема в том, что этот старый автобус стал смертельной ловушкой для любителей кино. Сразу несколько человек получили серьезные ранения в попытках добраться до заброшенного транспортного средства, а некоторые даже погибли в пути.

Напомним, в 2019 году, пытаясь добраться до заброшенного автобуса, погибла 24-летняя актриса Вероника Никонова.