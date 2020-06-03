Netflix выпустит итальянский триллер «Затопленный город»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер итальянского сериала «Затопленный город» (Curon). Это будет триллер с детективными нотками и ярко выраженным национальным колоритом. Картина может повторить успех немецкой «Тьмы» (Dark) 2017 года, как захватывающий европейский проект. По крайней мере, пользователи YouTube активно сравнивают эти два сериала в комментариях под трейлером.

По сюжету, спустя 17 лет после неких трагических событий, женщина возвращается в город Курон со своими детьми-близнецами. Но вместо счастливой жизни главные герои находят проклятие, которое довлеет над этим местом. Настоящая жуть начинается, когда раздается звон на старой затопленной колокольне.

Сериал стартует на Netflix 10 июня. Добавим, что практически весь его актерский состав и съемочная группа — итальянцы.

Кстати, городок с затопленной колокольной башней, о котором пойдет речь в данной картине, действительно существует в Италии. Это Курон-Веноста, что на севере страны. Там есть искусственное озеро, из вод которого и торчит памятных шпиль. Он является местной достопримечательностью и изображен на гербе города.