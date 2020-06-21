Марк Хэмилл тайно появился в сериале «Мандалорец»

Хорошие новости для любителей кино, как выяснили журналисты издания Film, в проекте «Мандалорец» тайно появился Марк Хэмилл, которого никто не узнал! Напомним, актер известен всем поклонникам серии фильмов «Звездные войны» в которых он исполняет роль Люка Скайуокера.

Почти в самом конце первого сезона, в серии под названием «Стрелок», когда главный герой в роли неподражаемого Педро Паскаля возвращается на свой корабль и заходит в местный бар, его встречает робот-бармен. Как выяснилось, именно ему Хэмилл подарил свой голос.

Также есть и еще одна отсылка, дроид R5-D4. Именно его много лет назад пытался приобрести дядя Люка Скайуокера, в самом начале картины «Новая надежда». Причем это не просто совпадение, создатель «Мандалорца» Дэйв Филони подтвердил, что робота добавили специально, на радость фанатам космической саги.

Продолжение сериала покажут зрителям уже этой осенью.