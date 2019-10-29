Больше драк и стрельбы: вышел второй трейлер сериала «Мандалорец»

В Сети появился второй трейлер сериала «Мандалорец», который сняли по вселенной «Звездных войн». Новые полнометражные фильмы о джедаях стоит ждать не раньше 2022 года, так что пока эта премьера обещает быть самой сочной в истории о далекой-далекой галактике, придуманной Джорджем Лукасом.

Впрочем, как видно из трейлера ни джедаям, ни их загадочной силе этот сериал не будет посвящен. Он расскажет о жизни наемника, который ловит преступников на окраине Новой Республики. Однако, у этой отдельной от Скайуокеров истории есть своя большая миссия. Она должна рассказать о периоде между легендарным фильмам «Возвращение джедая» и новой кинотрилогией, в которой главной героиней стала девушка по имени Рэй. В «Мандалорце» будет упомянуто, как был создан Первый Орден.

Шоу стартует 12 ноября на канале Disney+. Режиссером выступил известный по киновселенной Marvel Джон Фавро, главную роль исполнил актер из «Игры престолов» Педро Паскаль.