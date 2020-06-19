12-летний чернокожий актер Лонни Чевис пожаловался на расизм в США

Проблема расизма в США в последнее время поднимается все чаще. Вот и 12-летний чернокожий актер Лонни Чевис, работающий в сериале «Это мы», заявил, что люди видят его угрозой, а все из-за цвета кожи.

Как сообщает издание People, Чевис жалуется на то, что его карьера в кинобизнесе продвигается вперед довольно тяжело, а все из-за расизма. По мнению юного актера, вся проблема именно в цвете его кожи.

Как рассказал Лонни журналистам, однажды он заметил, что чернокожих актеров на съемочной площадке значительно меньше, чем белых. Также он вспомнил, что когда его приглашали на светские приемы, то охранники на входе всегда вели себя грубо именно по отношению к Чевису, словно ему не место в мире для белых людей. Еще одной важной проблемой является то, что Лонни часто путали с другими чернокожими детьми, будто не видя внешней разницы.