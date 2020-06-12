Холли Бэйли столкнулась с расизмом после того, как ее выбрали новой «русалочкой»

Актриса была не готова к той критике, которая на нее обрушилась от сторонников «белой» Ариэль.

Актриса Холли Бэйли поделилась тем, как боролась с расизмом и предрассудками после того, как была назначена на роль Ариэль в новой экранизации «Русалочки» от Disney. Как объяснила 20-летняя звезда, она вместе со своей сестрой Хлоей всегда старалась просто держать голову выше, независимо от ситуации, сообщает издание People.

Кастинг Холли на роль Русалочки не прошел без проблем, интернет-критика обрушилась со стороны тех, кто был против идеи о том, что чернокожая женщина — это хороший выбор для этой роли.

Некоторые даже пошли так далеко, что создали петицию под названием #NotMyAriel, чтобы Disney переделал персонажа с белой актрисой, напоминающей рыжеволосую подводную принцессу из мультфильма 1989 года. Пресытившись злобными комментариями, производственная компания заявила, что изменений не будет.

На прошлой неделе сестры Бэйли объявили, что они откладывают выпуск своего второго музыкального альбома в честь Джорджа Флойда. Кроме того, девушки поддерживают протесты, которые вспыхнули по всей стране во имя осуждения жестокости полиции против темнокожих граждан.