Совершенству нет предела: «Дюне» Дени Вильнева потребовались дополнительные съемки

Дополнительные съемки уже готовых проектов в большинстве случаев говорят о проблемах. К сожалению, эта неприятность коснулась и фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Как объяснил актер Оскар Айзек журналистам издания Deadline, в августе вся съемочная группа, включая актеров, вернется в Венгрию, чтобы окончательно закончить работу над проектом. Для чего нужны дополнительные съемки пока не ясно, ведь работа с актерами в живых локациях завершилась еще летом прошлого года.

Однако Айзек также отметил, что ему довелось посмотреть на практически готовые версии отдельных сцен фильма и он остался в полнейшем восторге. Актер заявил, что Вильнев — настоящий художник и буквально творит магию. Айзек заявил, что заниматься досъемками за несколько месяцев до релиза — это странно, но он уверен, что все к лучшему. В качестве примера он назвал «Звездные войны», что можно считать сомнительным комплиментом, ведь «Скайуокер: Восход» понравился совсем не многим фанатам галактической саги.