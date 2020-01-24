Режиссер Вильнев готов снять продолжение «Бегущего по лезвию»

Новая картина обещает быть детективом в стиле нуар, но в мире будущего.

Режиссер Дэни Вильнев в данный момент занимается экранизацией культовой серии книг «Дюна», но все же он нашел немного времени, чтобы дать интервью изданию Empire.

Так, мужчина внезапно поведал журналистам, что вполне готов снять еще одну картину из популярной серии «Бегущего по лезвию», вот только есть одно условие — он не хочет больше продолжать уже начатые истории, у режиссера есть желание с нуля показать что-то новое, но в старом мире.

Как выразился Вильнев, мир у «Бегущего» весьма вдохновляющий, но снимать сиквел не стоит, ведь самое время попробовать создать новую, оригинальную историю.

По своему жанру Дэни видит новый фильм как детектив в стиле нуар, но с примесью сеттинга будущего. Как рассказал режиссер, он часто просыпается с мыслями о создании подобного проекта.

Напомним, боевик «Бегущий по лезвию 2049» был довольно тепло принят зрителями, хотя и не добился особых успехов в прокате.