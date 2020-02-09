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Сценарист «Рика и Морти» займется продолжением «Доктора Стрэнджа»

Майкл Уолдрон получил должность второго сценариста и будет работать над новым проектом.

Сценарист «Рика и Морти» займется продолжением «Доктора Стрэнджа»
Кадр из фильма "Доктор Стрэндж". Фото: Marvel Studios

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Майкл Уолдрон не только будет работать над сценарием очередной экранизации комиксов от Marvel, но и уже занимается этим. Например, именно он отвечает за сюжет в новом сериале от компании Disney «Локи», рассказывающем о том, куда делся бог обмана из фильма «Мстители. Финал». Официальная дата начала съемок продолжения «Доктора Стрэнджа» пока точно не известна. Эксперты утверждают, что, скорее всего, все случится в начале лета этого года.

Изначально создателем сюжета картины был Скотт Дерриксон, режиссер первого фильма, но из-за разногласий со съемочной группой и представителями Disney ему пришлось покинуть проект. Напомним, он хотел превратить второй фильм в первый полноценный хоррор в киновселенной Marvel, вот только подобные идеи вряд ли понравились компании Микки Мауса.

Так что от Уолдрона не ждут создания нового сценария с нуля, скорее всего он просто переделает уже имеющийся материал под формат 12+, чтобы дети без проблем смогли посетить сеанс.

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Сценарист «Рика и Морти» займется продолжением «Доктора Стрэнджа»
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