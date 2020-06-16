В Сети появился новый трейлер проекта «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В Сети появился новый трейлер амбициозного проекта про очередной зомби-апокалипсис — «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Примечательно, что создатели картины решили порадовать даже самых обеспеченных поклонников проекта, так что видео можно посмотреть даже в формате 8К. Ранее сообщалось, что фильм не будет продолжать первую часть, так что знакомых героев мы вряд ли встретим. Зато события будут происходить в том же самом мире, практически уничтоженном нашествием кровожадных и крайне скоростных зомби.

Сюжет будет сконцентрирован на истории хорошо обученного солдата, который вынужден вернуться на полуостров, полностью находящийся под контролем монстров. Со временем герой понимает, что в этом проклятом месте остались и живые люди, но спасения достойны далеко не все из них.

Режиссером и сценаристом проекта стал Ен Сан-хо, а главную мужскую роль исполнил Кан Дон-вон. Фильм должны были показать во время Каннского кинофестиваля, но увы, CoViD-19 внес свои коррективы, так что теперь релиз назначен на конец лета этого года.