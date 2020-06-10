«Идеальное будущее»: вышел трейлер фильма «Мы» по первой в мире книге-антиутопии

10 июня в Сети появился трейлер российского фильма «Мы» (не путать с американским ужастиком «Мы» Джордана Пила 2019 года). Основой для него послужил одноименный фантастический роман Евгения Замятина, вышедший в 1920 году и называемый первой литературной антиутопией. Именно это произведение в свое время повлияло на творчество Хаксли и Оруэлла.

По сюжету фильма остатки человечества пережили великую войну и построили единое государство, в котором все живут счастливо. Его граждане носят одинаковую униформу и пользуются номерами вместо имен. Работа, развлечения и секс у них по расписанию. Главный герой — инженер, восхваляющий установленный порядок. Но однажды от встречает женщину, которая пробуждает в нем неконтролируемые порывы и страсти. Привычный мир трудяги рушится на глазах, а вслед за этим все реально может рухнуть, потому что вокруг появляются люди, желающие разрушить идеальное государство.

Судя по трейлеру, в фильме будут показаны полеты на реактивных ранцах, стеклянные дома и пресловутое чипирование. В актерском составе значатся Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский и Юрий Колокольников. Картина выйдет на экраны в 2021 году.