Самолет захвачен: в Сети появился первый трейлер фильма «7500»

В Интернете появился первый официальный трейлер нового проекта студии Amazon под названием «7500». Главную роль в картине исполняет Джозеф Гордон-Левитт.

По задумке режиссера, вполне обычный перелет из Берлина в Париж становится большой проблемой, после того как на борту самолета объявляются террористы, желающие захватить судно. Хотя пилотам удалось запереться в кабине, с террористами осталась возлюбленная главного героя и теперь перед ним стоит сложный выбор: спасти свою любовь или не дать террористам захватить самолет.

Картина снята Патриком Воллратом, который ранее специализировался на короткометражных проектах, а его лента «Все будет хорошо» получила номинацию на премию «Оскар».

Стоит отметить, что название «7500» выбрано не случайно, это специальный авиационный код, использующийся при подаче сигнала о захвате самолета. Релиз состоится уже 19 июня.