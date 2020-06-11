В Сети появился трейлер художественного фильма про «Евровидение» от Netflix

11 июня в Сети появился трейлер фильма «Евровидение: История «Огненной саги», того самого, который рассказывает, как двое исландских музыкантов двигались к своей мечте — попасть на известный песенный конкурс. Комедия выйдет на стриминговом сервисе Netflix 26 июня.

Главные роли исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс. Они играют участников дуэта «Огненная сага», который не очень популярен даже в своей стране. Но каким-то чудом группу отправляют на «Евровидение», чтобы она смогла доказать силу своей музыки. Правда, на пути парочки к славе станет амбициозный певец из России Александр Лемтов в исполнении Дэна Стивенса. Создавая этого персонажа, киношники явно вдохновлялись Сергеем Лазаревым, который дважды ездил на «Евровидение» от РФ. Также в картине снялись Пирс Броснан и Деми Ловато.

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Добавим, что ранее в Сети появился клип, якобы записанный «Огненной сагой» для их участия в «Евровидении». Похоже, что он станет частью фильма.

Напомним, что в 2020 году песенный конкурс был отменен из-за коронавируса, так что эта веселая и жизнеутверждающая картина вполне может восполнить зрителям эмоции долгожданного шоу.