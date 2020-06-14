Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix

Картина «Манк» будет черно-белой и понравится далеко не всем зрителям.

Создатель легендарного фильма «Бойцовский клуб» режиссер Дэвид Финчер объявил о работе над новым проектом. Его лента под названием «Манк» выйдет на Netflix уже этой осенью. Продюсер картины Эрик Рот поделился с журналистами издания The Film Stage новой информацией.

«Манк» станет фильмом о Германе Манкевиче, одном из самых знаменитых авторов сценариев для раннего Голливуда. Стоит отметить, что показывать картину будут в черно-белом формате. Манкевич успел поработать над лентами братьев Маркс, а также именно из под его пера появился «Гражданин Кейн».

Главный конфликт будет описывать вражду между режиссером и сценаристом знаменитого «Кейна», которые никак не могут выяснить, кто же должен быть указан автором произведения.

Как объяснил Эрик Рот, фильм будет снят в стиле 30-х годов прошлого века и понравится далеко не всем поклонникам современного кинематографа.