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Студия Disney назвала новые даты выхода своих проектов

Пандемия заканчивается, а значит, кинотеатры совсем скоро откроют двери для зрителей.

Студия Disney назвала новые даты выхода своих проектов
Кадр из фильма "Черная Вдова". Фото: Marvel

Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по киноиндустрии по всему миру, однако все плохое когда-нибудь заканчивается. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало новые даты выхода блокбастеров от Disney. Судя по этим данным, студия серьезно настроена и рассчитывает на то, что кинотеатры во всех странах откроются уже совсем скоро.

Первым проектом после окончания режима самоизоляции станет долгожданная экранизация мультфильма «Мулан», которая состоится 23 июля. Вслед за этим фильмом последует многострадальная картина «Новые мутанты», ее релиз запланирован на конец августа. К сожалению, для лета 2020 года это все новинки.

Зато осенью зрителей ждет третья часть проекта Kingsman, детектив «Смерть на Ниле» и долгожданная «Черная вдова» от Marvel. В ноябре также выйдет триллер «Глубокие воды» и новый мультфильм с глубоким смыслом «Душа».

График релизов Disney
График релизов Disney. Фото: Кинопоиск

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