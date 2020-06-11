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У сериала «Клиника» может появиться продолжение в формате полнометражного фильма

Актер Зак Брафф считает, что для этого придется сильно постараться.

У сериала «Клиника» может появиться продолжение в формате полнометражного фильма
Кадр из сериала "Клиника". Фото: NBC

Сериал клиника вышедший на экраны в начале нулевых заслуженно завоевал любовь зрителей со всего мира. Однако шоу закончилось, актеры разбежались по сольным проектам и казалось бы история подошла к концу. Но исполнитель одной из главных ролей Зак Брафф считает, что пока рано ставить точку. Во время подкаста Fake Doctors, Real Friends он заявил, что однажды все актеры еще соберутся для полноценного фильма.

Но не все так просто, во-первых для съемок проекта понадобится разрешение компании Disney, ведь именно она теперь владеет создателем «Клиники», ABC Studios, а во-вторых, без продюсера Билла Лоуренса тоже ничего не выйдет.

В качестве отличного примера подобного подхода Брафф назвал проект «Ясновидец», в котором после окончания официального сериала история не закончилась и создатели решили снять сразу два полнометражных фильма.

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