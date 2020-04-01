В Сети появился первый тизер сериала «50 штатов страха»

Пока большинство крупных кинопроектов и сериалов переносят даты релизов из-за пандемии коронавируса, некоторые все же готовы порадовать зрителей чем-то новым.

Как сообщает издание Comicbook, новый сериал в жанре ужасов под названием 50 States of Fright (в русской локализации «50 штатов страха») совсем скоро появится в видеосервисе Quibi.

Примечательно, что исполнительным продюсером проекта стал не кто иной, как Сэм Рэйми, на его счету работа над «Человеком-пауком» и, что более важно, «Зловещими мертвецами».

Проект будет посвящен различным городским легендам всех штатов Америки. В главных ролях снялись Кристина Риччи, Эйса Баттерфилд и другие звезды. Релиз стоит ждать в апреле.