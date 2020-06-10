«Улучшенная копия отца»: звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин показал подросшего сына

Сергей Лавыгин полюбился зрителям за свои роли в сериале «Кухня» и «СеняФедя». Актер лишь в начале этого года женился на своей возлюбленной Марии Луговой. А от первого брака с актрисой Анной Бегуновой у него есть сын Федор. Мальчику не так давно исполнилось четыре года. О своей личной жизни артист рассказывает редко. Он живет работой, как и его избранница. Даже в день свадьбы его жена вышла на сцену театра, вместо того, чтобы веселиться и отмечать радостное событие.

больше по теме Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин отвел в Кутузовский ЗАГС Марию Луговую Влюбленные сыграли скромную свадьбу.

Самоизоляцию пара провела в загородном доме. Лавыгин целые дни проводил с женой и сыном. А накануне он поделился трогательным фото с наследником. Артист запечатлел мальчика за завтраком. Ребенок сидел в футболке на террасе. Его вьющиеся волосы торчали в разные стороны. «Добрейшего!» — в своей манер написал Сергей.

Многие поклонники восхитились его сыном. Некоторые сочли, что ребенок очень похож на отца. «Вот так зарождается дружеские и доверительные отношения между папой и сыном», «Копия!», «Он улучшенная копия отца», «Кудрявый ангелок», «Сеня и Федя, это правда что ли», — стали обсуждать фото пользователи Сети.

Напомним, что с бывшей женой Лавыгин сохранил теплые отношения. Более того, они продолжают играть вместе, изображая пару в сериалах «Кухня», «Отель «Элеон» и «СеняФедя».