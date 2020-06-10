Натали Портман боится призывов активистов к реформам в США

Актриса заявила, что всегда чувствовала себя в безопасности, зная, что она под защитой сотрудников полиции.

Натали Портман открыто говорит о своей первоначальной тревоге по поводу призывов активистов к реформам полиции в США. Оскароносная актриса поделилась своим опытом в посте Instagram. По словам звезды, когда она впервые узнала о возможности реформ в полиции, ее охватил страх. Всю жизнь Портман чувствовала себя в безопасности благодаря работе сотрудников полиции, однако она не отрицает, что это часть ее «привилегии белых». В то же самое время ее темнокожие сограждане чувствуют противоположное — ужас, причем не без оснований.

По словам звезды, полиция является шестой ведущей причиной смерти чернокожих мужчин в Америке и это не единичные инциденты. Портман отметила, что дошла до того возраста в своей жизни, когда она может отличить правильное от неправильного.

После смерти Джорджа Флойда в конце мая и последовавших за этим событием протестов, разговоры о реформах в полиции а США вновь усилились. Некоторые пошли еще дальше, предложив полностью упразднить полицейские департаменты и заменить их новыми системами обеспечения общественной безопасности, сосредоточив внимание на социальных услугах и антикризисном вмешательстве.