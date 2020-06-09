«Значение черные жизни имеют»: мастер Йода «присоединился» к движению Black Lives Matter

После того, как британский актер Джон Бойега выступил со своей пламенной речью на митинге в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter, еще один знаковый персонаж «Звездных войн» присоединился к протестам.

8 июня Бойега, игравший Финна в новой трилогии Star Wars, выложил в Instagram фотографию памятника магистру Йоде, что установлен в Сан-Франциско, возле киностудии Lucasfilm. На снимке видно, что протестующие нарисовали на постаменте граффити со своим призывом, как будто легендарный джедай тоже присоединился к ним. Для правдоподобности слова немного изменили, так как все знают, что мастер Йода всегда менял порядок слов в своей речи. Получилось: «Matter black lives do». Что можно перевести как: «Значение черные жизни имеют».

Добавим, что движение Black Lives Matter существует несколько лет, но недавно оно получило в Америке и в Англии всенародную поддержку, в том числе среди звезд первой величины. Западное общество буквально взорвалось после инцидента 25 мая, когда в городе Миннеаполисе местный полицейский при задержании темнокожего мужчины наступил ему коленом на шею и держал так почти 9 минут. В результате происшествия подозреваемый скончался. Очевидцы сняли трагедию на камеры, после чего стражей порядка обвинили в расизме. Митинги и акции протеста прокатились по обе стороны океана.