Актер из «Звездных войн» поддержал протестующих афроамериканцев

Казалось бы, после эпидемии коронавируса мир должен быть сплоченным как никогда. Однако в США все еще проходят массовые акции протеста, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте. Напомним, сотрудники полиции во время задержания случайно убили подозреваемого, после чего в стране начались бунты и восстания.

Актер Джон Бойега, известный прежде всего по роли Финна в последних трех частях «Звездных войн», выступил на акции протеста в Лондоне и высказался в поддержку жертв расизма и темнокожих в целом. Как сообщает издание Variety, речь была очень эмоциональной и растрогала сотни людей.

«Я не знаю, что будет дальше. Мне плевать, что будет с моей карьерой. У нас есть право на здоровую жизнь. В эти времена особенно важно, чтобы мы объединились разумом, душой и телом», — заявил актер перед огромной толпой.

Бойега отметил, что каждому афроамериканцу когда-либо приходилось сталкиваться с расизмом и каждый раз это больно.