Актер из «Звездных войн» поддержал протестующих афроамериканцев

Казалось бы, после эпидемии коронавируса мир должен быть сплоченным как никогда. Однако в США все еще проходят массовые акции протеста, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте. Напомним, сотрудники полиции во время задержания случайно убили подозреваемого, после чего в стране начались бунты и восстания.

Актер Джон Бойега, известный прежде всего по роли Финна в последних трех частях «Звездных войн», выступил на акции протеста в Лондоне и высказался в поддержку жертв расизма и темнокожих в целом. Как сообщает издание Variety, речь была очень эмоциональной и растрогала сотни людей.

Бойега отметил, что каждому афроамериканцу когда-либо приходилось сталкиваться с расизмом и каждый раз это больно.

Outside parliament @JohnBoyega tells everyone to take a knee and says black people “I love you” pic.twitter.com/2egDZwmBzE

— SymeonBrown (@symeonbrown) June 3, 2020