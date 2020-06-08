Запутанная история: Кеннет Брана многократно перечитывал сценарий «Довода», готовясь к съемкам

После того как кинотеатрам по всему миру наконец-то разрешат открыть свои двери, одной из первых картин, которые увидят зрители, будет «Довод» от режиссера Кристофера Нолана. Создатель легендарного «Начала» подготовил не менее закрученную историю, в которой будет место как остросюжетному боевику, так и фантастике.

Исполнитель одной из главных ролей в проекте, актер Кеннет Брана, пообщался с журналистами издания Syfy и поделился секретами о грядущем блокбастере. Как заявил актер, ему впервые за всю карьеру пришлось так часто перечитывать сценарий. До сих пор не понятно, какого же персонажа играет Брана — положительного или отрицательного. Как объяснил актер, зрители будут воспринимать его как антагониста, но все может измениться, и история станет совсем другой.

Брана также отметил, что сюжет получился запутанным и неожиданным, а для того, чтобы полностью понять замысел режиссера, фильм придется пересмотреть.

Премьера картины «Довод» все еще запланировала на 17 июля, информации о переносе релиза пока нет.