Очень интересно, но непонятно: вышел новый трейлер фильма «Довод»

Проект Кристофера Нолана все так же манит зрителей своей загадочностью.

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана. Примечательно, что первыми клип увидели любители компьютерных игр, ведь его показали прямо в видеоигре Fortnite, а уже после залили на YouTube.

Сюжет до сих пор вызывает лишь вопросы, хотя главный герой и уверяет, что дело вовсе не в перемещениях во времени. Обычным боевиком картину тоже не назовешь, учитывая, что персонаж Джона Дэвида Вашингтона каким-то образом умеет притягивать к себе предметы. Но уже точно известно, что как и во многих голливудских картинах, в деле замешаны злые русские.

С датой премьеры все сложно. Если ранее студия Warner Bros. уверяла, что никаких переносов не будет и ставила дату 17 июля, то теперь после трейлера зрителей лишь огорчает надпись «скоро в кинотеатрах», без какой-либо конкретики.