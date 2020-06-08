От кожи до глаз: Екатерина Кузнецова кардинально изменила свой имидж

Сериал «Анка с Молдаванки», в котором снялась актриса, стартует 8 июня на канале «Россия 1».

8 июня на телеканале «Россия 1» начался показ романтического многосерийного фильма «Анка с Молдованки» с Екатериной Кузнецовой в главной роли.

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Теленовелла повествует о запретной любви порядочной девушки и главаря банды. Интеллигентная одесситка не устояла перед порочным обаянием преступника и тоже вошла в криминальный мир.

Как рассказала Teleprogramma.pro Екатерина, ради съемок в фильме ей пришлось расстаться с благородным светлым цветом кожи и приобрести стойкий золотистый загар, характерный для южан. Была и более существенная смена имиджа. По сценарию у девушки карие глаза, а у актрисы они зеленые. Поэтому на протяжении всего съемочного процесса Кузнецовой пришлось ходить в контактных линзах. К счастью, особого дискомфорта они не вызывали.