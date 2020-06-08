Меняла мужчин и цвет глаз: Екатерина Кузнецова о закулисье сериала «Анка с Молдаванки»

Хотите побывать в Одессе 70-х годов? Тогда смотрите сериал «Анка с Молдаванки» Владимира Янощука, который стартует на телеканале «Россия» с 8 июня.

Главные роли в нем играют молодые, но уже по-настоящему звездные актеры Екатерина Кузнецова, Антон Шагин и Станислав Бондаренко.

Криминальный авторитет против стража порядка

Однажды судьба сводит Анну Ксенаки – девушку из интеллигентной семьи греков-одесситов – с главой городской банды Аркадием Сотниковым. Но, как известно, хорошие девочки любят плохих мальчиков. Поддавшись обаянию Аркадия, Анна тоже становится героиней криминального мира и вместе с ним начинает готовить план преступлений.

За Сотниковым охотится сын одесского начальника уголовного розыска Николай Васильев, который по стечению обстоятельств является первой любовью Анны. Кого из двоих харизматичных мужчин выберет героиня – авантюрного авторитета Аркадия или строго стража порядка Николая? Ответ на этот вопрос узнаете, посмотрев сериал.

«Одесса – это отдельная республика»

Чтобы проникнуться духом старой Одессы, актеры посещали самые колоритные места этого легендарного города, например, ту же Молдаванку.

«Как киевлянка, я, конечно, ездила в этот город на машине. Но не знакомилась с Одессой подробно. Мы снимали и на Привозе, и за городом, и на нулевом километре, и на набережных. Также некоторые сцены снимались в гостинице «Лондонская»». Но главная сложность съемочного процесса заключалась в том, чтобы убрать следы современности», — рассказывает исполнительница роли Анны Екатерина Кузнецова.

По словам Екатерины Кузнецовой, Одесса — как отдельная республика. Это очень колоритный, атмосферный, вкусный город, в котором живут замечательные люди с чувством самоиронии.

Образ Одессы, воспетой народным фольклором, складывается из многих пазлов: фирменного юмора, легендарного Привоза, блошиных рынков.

А еще в этом городе можно совершать экскурсии по крышам и есть рыбу в больших количествах. Но это было лирическое отступление, вернемся к съемкам картины.

На трамвае кататься — не ишака купить

Некоторые эпизоды снимались в стареньких одесских трамваях, что, по словам Екатерины Кузнецовой, возвращало ее в детство.

Девушка призналась, что в юном возрасте в Киеве любила кататься на трамваях с красными и желтыми «седушками». Сейчас же трамвайные пути в столице Украины разобрали, а воспоминания о них живут.

Как стать настоящим одесситом

Интересно, что у съемочной группы был куратор, который разговаривал с артистами на одесском диалекте. Так актеры учились перенимать эту манеру поведения. И конечно, для них было немаловажно выглядеть, как настоящие одесситы.

«Как раз после зимы моя кожа была белого цвета. И перед съемками, начавшимися в апреле прошлого года, я поехала с подругой на море в Израиль, чтобы придать коже золотисто-бронзовый оттенок. В Тель-Авиве я хорошо загорела», — отметила Екатерина Кузнецова.

Ради съемок в сериале актрисе пришлось поменять не только цвет кожи, но и глаз. По сюжету у героини Екатерины Кузнецовой карие глаза. И практически весь съемочный период зеленоглазая артистка провела в контактных линзах. К счастью, актриса привыкла ухаживать за линзами, и проблемой это не стало.

И конечно, ради съемок Екатерине пришлось преодолеть свой страх.

«Однажды, когда мы отъехали на несколько километров от Одессы, мы целый день провели в лодке. Это было очень экстремально, но поскольку у меня нет морской болезни, все прошло очень удачно», — вспоминает Екатерина Кузнецова.

По словам Екатерины, практически все костюмы: береты, босоножки, сумки предоставлялись Одесской киностудией, за исключением пары джинс, которые шились специально под размеры актрисы.

А нашему порталу актриса рассказала о сходстве со своей героиней и авантюрных поступках ради любви

«Я могла приехать к любимому человеку посреди ночи»

— Екатерина, как вас пригласили в фильм «Анка с Молдаванки»?

— Моему агенту прислали письмо, к которому прикреплен сценарий, и дали мне возможность изучить его. Героиня мне понравилась сразу. Обычно в сериалах сценарии однотипные, а тут дело происходит в Одессе. Это уже привлекло.

Кроме того, в этом сценарии есть что играть, драматургия, характер, история, какие-то конфликтные моменты, любовный треугольник. То есть, все то, что мне на тот момент было интересно попробовать.

После знакомства со сценарием я познакомилась с режиссером, а следующим этапом были совместные пробы — в мае 2018 года. И только в сентябре мне сказали, что я утверждена, и что все хорошо. А съемки начались в апреле 2019 года. То есть, подготовка к этому проекту шла около года.

— Вы похожи на Анну?

— Эта героиня мне близка, потому что она обладает определенной степенью авантюризма. Если спрашивать, похожа ли я на свою героиню, я скажу «да», потому что в каких-то моментах она отважная.

А еще Анна молодая, амбициозная, происходит из хорошей, благородной семьи, но однажды моя героиня встречает человека с криминальным настоящим. Что могло привлечь в нем Анну? Оказывается, в момент знакомства он говорит, что борется за добро и справедливость.

И в то же время Анна встречает свою первую любовь – человека, который работает в уголовном розыске. Он борется с такими же преступниками, как и ее вторая влюбленность. И моей героине приходится лавировать между одним и вторым мужчиной, с одним она ведет себя так, а с другим, — совершенно иначе.

Мне очень нравился тот факт, что благодаря этой роли постоянно приходилось перевоплощаться. Мы были в разных образах в гриме. И это очень интересная актерская задача.

— На какие авантюрные поступки вы шли ради любви?

— Иногда я могла приехать к человеку посреди ночи. Такие мои порывы приветствовались с другой стороны. Обычно мужчины совершают сумасшедшие поступки ради женщины. И я солидарна с этим мнением.

Но поскольку и во мне есть доля авантюризма, я считаю, что женщине тоже могут быть свойственны такие поступки. Если два человека влюблены, то это воспринимается с теплом и любовью.

— А как вы относитесь к теории, что в паре один любит, а другой позволяет себя любить?

— У меня такого в жизни никогда не было. И дай Бог, не будет, поскольку это неправильно. Мне кажется, что пара должна основываться на взаимной симпатии.

А если кто-то любит, а другой только позволяет себя любить, то это уже не имеет отношения к любви.

Когда я вижу подобные истории у приятелей, то я объясняю им, что ничего хорошего не получится. Нет «химии» между людьми. Тебе нравится человек – ты с ним общаешься, встречаешься и дальше строишь какие-то отношения, а когда кто-то как-то тормозит, то это уже не про любовь.

— Чем занимаетесь на карантине?

— Читаю, смотрю фильмы, сплю, ем – ничего необычного.

— А какие проекты с вашим участием заморозились из-за пандемии?

— Сериал «Вампиры третьей полосы» режиссера Антона Маслова. Съемки начались в январе, но в марте мы вынуждены были их прекратить. Но думаю, что в июле все возобновится снова.