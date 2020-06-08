«Источник насилия исчез из ее жизни»: Карен Гиллан сыграет свою героиню в Marvel по-иному

Фанаты «Стражей галактики» от Marvel ждут продолжения истории космической команды в третьем фильме. После фильма «Мстители: Финал» известно, что состав группы космических супергероев снова изменился. К ним присоединился могучий Тор, а место погибшей Гаморы заняла ее сестра Небула, перешедшая на сторону добра. Теперь герои, очевидно, отравятся искать версию Гаморы из прошлого, которая попала в нынешнее время и даже не знает о том, что должна присоединиться к Стражам.

Недавно, во время шоу GalaxyCon Live 32-летняя актриса Карен Гиллан, играющая Небулу, рассказала, какой хочет увидеть своего персонажа в третьем фильме. Звезда подчеркнула, что ее героиня всю жизнь страдала от насилия со стороны своего отца Таноса, но теперь космический тиран мертв, и перед синекожей сестрой Гаморы открыта новая жизнь, без страха и ненависти.

«Как она будет выглядеть сейчас, когда источник насилия исчез из ее жизни, как она собирается восстановить себя… Мне интересно попытаться показать ее перестраивающей свою жизнь», — сказала актриса.

Добавим, что это должна быть интересная сюжетная линия, так как в предыдущих «Стражах галактики» Небула всегда представала перед зрителями фанатичной и неуравновешенной воительницей, но в картине «Мстители: Финал» с ней происходит невероятная трансформация. В результате у Marvel получился сложный и противоречивый персонаж, за которым интереснее наблюдать, чем за рафинированным супергероем.

Напомним, что точная дата выхода третьей части пока не установлена. Disney вернул в режиссерское кресло Джеймса Ганна, однако он заявил, что не начнет снимать «Стражей галактики – 3», пока не закончит с фильмом «Отряд самоубийц – 2».