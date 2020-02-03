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Джеймс Ганн рассказал подробности о «Стражах Галактики 3»

Режиссер пообщался со своими поклонниками в Instagram.

Джеймс Ганн рассказал подробности о «Стражах Галактики 3»
Кадр из фильма "Стражи Галактики". Фото: Marvel

Пока компания Marvel анонсирует новые сериалы на суперкубке в США, режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, не дожидаясь пресс-конференций, пообщался с поклонниками прямо в своем официальном Instagram.

Он ответил на несколько понравившихся вопросов, причем не все они были посвящены именно новым фильмам, например кто-то спросил: «Почему ты не отвечаешь на мои сообщения?».

Поклонники выяснили, что Джеймс займется третьим фильмом по «Стражам Галактики» сразу после того, как закончит работу над продолжением «Отряда самоубийц». Также Ганн официально подтвердил, что события новой картины будут происходить после «Мстителей.Финал» и более того, режиссер знал, о чем будут третьи «Стражи», еще до выхода «Мстителей». Также он уточнил, что в новом проекте постарается ответить на все вопросы, которые остались у поклонников после просмотра первого и второго фильма.

Премьеру «Стражей Галактики 3» не стоит ждать раньше 2022 года.

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Джеймс Ганн рассказал подробности о «Стражах Галактики 3»
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