«Нет справедливости, нет мира»: Софи Тернер вышла на акцию протеста в США

Звезда «Игры престолов» выступает в поддержку всех тех, кто борется против системного расизма.

Звезда проекта «Игра престолов» была замечена на акции протеста в Лос-Анджелесе. Как сообщает издание People, Софи Тернер вместе со своим супругом решила бороться с расовой несправедливостью. В Сети появились фотографии и видео с протеста Black Lives Matter, в котором участвовала актриса.

На одном из снимков звезда подняла плакат с надписью «Белая тишина — это насилие», а в другом клипе она сняла толпу, все участники которой преклонили колено.

«Нет справедливости, нет мира #BlackLivesMatter», — написала актриса под своим постом в Instagram.

Хотя многие последователи Тернер были солидарны с этим движением, другие критически отзывались о протестах, которые продолжаются по всей стране.

Бывший офицер Дерек Шовен, с которого все и началось, был обвинен в непреднамеренном убийстве второй степени. Остальные три офицера, которые также были уволены, обвиняются в пособничестве убийству второй степени и пособничестве непредумышленному убийству второй степени.