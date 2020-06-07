Джош Транк хотел добавить в «Фантастическую четверку» больше чернокожих героев

Как объяснил режиссер провального фильма, студия не позволила ему даже думать об этом.

Создатель провального фильма «Фантастическая четверка» Джош Транк поделился неизвестной, и крайне актуальной в наши дни, информацией о своем проекте, в подкасте The First Cut. Как выяснилось, изначально режиссер хотел выбрать темнокожих актеров сразу на роль Джонни Шторма и Сью Шторм.

Однако студия отказала ему в этом, зрители никогда не узнают, спасло бы это решение фильм, или нет. По словам Транка, крупные киностудии часто оставляют важные роли для приглашенных звезд, так что когда он предложил подыскать чернокожую актрису на роль Сью, его предложение встретили неодобрительно.

Как объяснил Джош, он крайне жалеет, что не отстаивал свою точку зрения до конца.

Напомним, перезапуск «Фантастической четверки» в 2015 году закончился полным провалом. При бюджете в 150 миллионов долларов картина собрала в прокате всего 167 миллионов.