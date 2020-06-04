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Дэдпул заменит Стэна Ли в новых фильмах Marvel

Персонаж заберет себе обязанность появляться в каждой картине о супергероях.

Дэдпул заменит Стэна Ли в новых фильмах Marvel
Кадр из фильма "Дэдпул-2". Фото: Marvel

Поклонников экранизаций комиксов Marvel скоро может ждать новый сюрприз. Всем известно, что автор большинства персонажей студии, великий Стэн Ли появлялся в небольших сценах практически в каждом фильме о супергероях. Но к сожалению, он ушел из жизни в 2018 году, а так как хорошее место не должно пустовать, его планируют заменить кое-кем интересным.

Судя по сведениям журналистов издания We got this covered, в небольших эпизодах может появляться персонаж Дэдпул, однако только после выхода третьего сольного фильма.

При этом Стэн Ли тоже останется, правда уже в виде фотографий на плакатах или картинах, на заднем плане. Такой подход уже использовали ранее во время съемок проекта «Дэдпул-2», тогда портрет был изображен в форме гигантского граффити.

Третий фильм о похождениях бессмертного наемника выйдет на экраны кинотеатров еще не скоро, проекта пока даже нет в общем плане картин студии Marvel.

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