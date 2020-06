Режиссер фильма «Кэндимен» утешил поклонников проекта

Эпидемия коронавируса сильно испортила планы всех представителей кинобизнеса. Из-за пандемии практически все кинотеатры в мире закрыты, а съемки проектов остановлены. Больше всего не повезло картинам, которые были уже сняты, но в итоге их релиз перенесли на неопределенный срок, так как показывать блокбастеры просто негде. К таким можно отнести и фильм «Кэндимен», снятый режиссером Нией ДаКостой. Мировая премьера должна была состояться уже в минувшую пятницу, 5 июня, но в итоге ее перенесли аж на сентябрь.

Создательница картины не удержалась и выложила пост в свой личный аккаунт в Twitter, в котором порадовалась за то, что фанаты фильма все же смогут его увидеть, пусть и с задержкой.

Candyman would have come out next Friday. I can't wait for you all to see it in September. https://t.co/sILNElz1A5

— Nia DaCosta (@NiaDaCosta) June 5, 2020