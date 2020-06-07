«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Режиссер фильма «Кэндимен» утешил поклонников проекта

По словам Нии ДаКосты, релиза придется немного подождать.

Режиссер фильма «Кэндимен» утешил поклонников проекта
Кадр из фильма "Кэндимен". Фото: Universal Pictures

Эпидемия коронавируса сильно испортила планы всех представителей кинобизнеса. Из-за пандемии практически все кинотеатры в мире закрыты, а съемки проектов остановлены. Больше всего не повезло картинам, которые были уже сняты, но в итоге их релиз перенесли на неопределенный срок, так как показывать блокбастеры просто негде. К таким можно отнести и фильм «Кэндимен», снятый режиссером Нией ДаКостой. Мировая премьера должна была состояться уже в минувшую пятницу, 5 июня, но в итоге ее перенесли аж на сентябрь.

Создательница картины не удержалась и выложила пост в свой личный аккаунт в Twitter, в котором порадовалась за то, что фанаты фильма все же смогут его увидеть, пусть и с задержкой.

По словам ДаКосты, ей весьма печально осознавать, что ее проект мог выйти уже на прошлой неделе, но она рада, что зрители смогут оценить его хотя бы в сентябре.

Напомним, «Кэндимен» рассказывает историю своеобразного убийцы из Чикаго, который приходит к своим жертвам из зеркал.

Тэги

Новости кинофильм «Кэндимэн»хоррор
Loading...