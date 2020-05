Здесь кто-то есть: создатель «Шазама!» продолжает снимать жуткие короткометражные хорроры

Творческие личности продолжают создавать что-то новое даже находясь в самоизоляции. Вот и создатель фильма «Шазам!» Дэвид Сандберг не теряет время зря, а занимается съемками не выходя из дома. Режиссер снял уже второй короткометражный фильм в жанре хоррор под названием Not Alone in Here («Здесь кто-то есть» в русском переводе). Чтобы не задумываться об актерах, Сандберг вновь взял на главную роль свою супругу, Лотту Лостен.

По сюжету женщина живущая в доме одна начинает подозревать, что у нее завелся незваный гость. Градус напряжения нарастает, а в финале нас ждет вполне ожидаемая развязка-скример. Не стоит ждать от этого ужастика нового дыхания для жанра, это просто хороший повод пощекотать себе нервы потратив на это всего шесть минут.

Напомним, Дэвид Сандберг готовится выйти из самоизоляции и приступить к работе над сиквелом «Шазама!», однако даже по самым позитивным графикам продолжение супергеройского проекта выйдет не ранее апреля 2022 года.