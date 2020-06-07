Лидером Netflix на прошлой неделе стал фильм «Прислуга» с чернокожими главными героями

Участники протестов в США тут же порекомендовали всем не смотреть эту картину.

Благодаря протестам в США неожиданно вырос зрительский интерес к фильму 2012 года «Прислуга», с Эммой Стоун и Виолой Дэвис в главных ролях. Проект 1 июня появился в каталоге Netflix и с тех пор уверенно лидирует в рейтинге зрительских предпочтений. Например в минувший четверг, 4 июня, фильм был на первом месте по популярности среди подписчиков сервиса из Америки, сообщает издание The Independent.

Тем не менее, в Сети начали появляться призывы с просьбами не смотреть «Прислугу». Дело в том, что фильм создан на основе сюжетной линии, в которой на первом месте так называемый «белый спаситель», когда главным героем выступает белый человек, в начале произведения полный предрассудков, а уже к концу фильма или книги персонаж понимает свои ошибки и помогает героям другой расы.

Так что подобный подход многие не одобрили, зато предложили смотреть фильмы снятые чернокожими режиссерами, в которых главные роли занимают исключительно чернокожие персонажи.