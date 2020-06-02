Протесты в США: на Джона Кьюсака напали сотрудники полиции

Актер решил заснять на видео горящий автомобиль, что очень не понравилось людям в форме.

Протесты в США продолжаются, полиция не может справиться с митингующими, а под горячую руку сотрудников правопорядка зачастую попадают актеры и звезды Голливуда. Так, Джон Кьюсак, известный по ролям в картинах «1408», «Интуиция» и «2012», рассказал журналистам издания Deadline о том, как на него напали полицейские.

По словам актера, он был на улице и во время прогулки на велосипеде заметил горящую машину. Кьюсак начал снимать ее на видео, и в процессе на него напали сотрудники полиции с дубинами, которым не понравилось поведение знаменитости. К счастью досталось только велосипеду звезды, сам Джон не пострадал.

Поводом для волны протестов в США стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сотрудники полиции случайно убили мужчину во время задержания, после чего по всей стране вспыхнули бунты, которые не прекращаются до сих пор.