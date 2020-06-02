«Изумительный look»: Ирина Пегова в приталенном платье макси прогулялась по деревне

Актриса поделилась кадрами из своего путешествия. Поклонники были восхищены ее женственным образом. А стилист Марина Корабель разобрала ее образ.

Ирина Пегова не скрывает, что любит русскую природу. Не удивительно, что она решила переждать карантин не в Москве, а в деревне возле родного города Выкса. Актриса приехала в свой дом с дочкой Татьяной. Первое время они занималась живописью, бегали по лесу и общались с близкими. А в конце мая артистка отправилась в путешествие. Она прогулялась по пустынным улицам Нижнего Новгорода, добралась до Мурома и оказалась в Плесе.

Пегова всегда обладала пышными формам. Она умело подчеркивает свою женственность с помощью нарядов. На этот раз она отправилась гулять по селу Горицы в черном платье макси с цветочным принтом. Приталенным наряд зрительно вытянул образ. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. Ирина прошлась по развалинам старинной церкви.

После этого артистка позавтракала сырниками в отеле. Поклонники восхитились образом Ирины. Многие отметили, что ей очень идут такие наряды в винтажном стиле. «Тебе идет», «Ирина, до чего вы хорошо смотритесь! Стройность, молодость, задор», «Ирина, изумительный look», «Прям барыня!», «Дива дивная», «Прям хозяйка усадьбы», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Марина Корабель.

«Платье в пол с цветочным принтом в целом смотрится неплохо, однако достаточно просто. Чтобы оно смотрелось интереснее можно сделать акцент на яркие губы, (при этом максимально естественные), например эффект зацелованных губ, когда нет четкого контура. И собрать волосы в высокий небрежный пучок, чтобы вытянуть силуэт. Тогда образ будет завершенным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.