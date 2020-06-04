Любовь и криминал в одном флаконе: стартует показ остросюжетного сериала «Анка с Молдаванки»

За время карантина кажется, что все сериалы и фильмы уже пересмотрены. Однако телеканал «Россия» подготовил зрителям сюрприз. Уже скоро стартует показ остросюжетной мелодрамы «Анка с Молдаванки» с Екатериной Кузнецовой, Антоном Шагиным и Станиславом Бондаренко в главных ролях.

По сюжеты действия в сериале разворачиваются в 70-е годы в Одессе. Кузнецова сыграла девушку из интеллигентной семьи — Аню Ксенаки. Она волей судеб знакомится с главарем одесской банды Аркадием Сотниковым, которого играет Антон Шагин. Криминал, как ни странно, привлек Аню. Хорошая девушка влюбляется в обаятельного бандита, который начинает грабить, чтобы начать новую жизнь, так как его сердце тоже растаяло с появлением красавицы.

Но неожиданно в город возвращается Николай Васильев в лице Станислава Бондаренко. Сын городского начальника уголовного розыска и первая любовь Ани волей судеб возглавляет розыск Сотникова. Его чувства к Ксенаки еще не угасли, но он не знает, во что ввязалась девушка, пока он отсутствовал.

«В этом сериале есть все: захватывающая история, любовный треугольник, интересная героиня, которая не всегда положительная, и конечно же атмосфера Одессы 70-х годов. В свободное время между сменами я старалась изучать Одессу, хоть и бывала в ней прежде. Я вросла в этот колоритный город, и переняла его внутреннюю свободу», — рассказала Кузнецова.

Остался в восторге от проекта и Бондаренко. Он с удовольствием поработал с Екатериной и Антоном.

По словам актера, его герой не просто справедливый человек, но и патриот. Станислав заверил, что ему было интересно участвовать в съемках исторической картины, так как нужно было и внутренне и внешне перевоплощаться в героев, а это очень интересно. Да и Одесса из прошлого века по-настоящему его заворожила.

К слову, актерам пришлось загореть, поработать над говором, а некоторым даже изменили цвет глаз. Увидеть сериала «Анка с Молдаванки» режиссера Владимира Янощука можно с 8 июня в 21:20 на телеканале «Россия». Также в картине сыграли: Валерий Бассэль, Владислав Волк, Юлия Гершаник, Евгений Гиммельфарб, Юрий Глухарев, Анатолий Головань, Наталья Доля и многие другие актеры.