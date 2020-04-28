«Вы же знаете, что я из Румынии?»: звезда Marvel просится на роль Дракулы

Кинокомпания Blumhouse Productions, специализирующаяся на малобюджетных, но успешных фильмах ужасов планирует снова экранизировать «Дракулу». В начале 2020 года студия выпустила фильм «Человек-невидимка», который был тепло встречен критиками за то, что классический персонаж был смешан с актуальной современной проблемой — в картине он терроризировал сбежавшую от него девушку.

И вот, на успехе от этого релиза (в том числе и коммерческом) киношники хотят поработать и с другими классическими злодеями. Но кто может сыграть нового Дракулу?

В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter популярный актер Себастиан Стэн (он же Зимний солдат в киновселенной Marvel) сказал, что не просто хочет, а прямо просится на роль в этот фильм. И у него есть все шансы, так как режиссером будущей экранизации станет Карин Кусама, снявшая «Тело Дженнифер» и «Время возмездия», в котором как раз успешно сыграл Стэн.

«Я уже писал ей об этом (о съемках в «Дракуле». — Прим. авт.) по электронной почте. Говорю: «Вы же знаете, что я из Румынии, верно?» А она отвечает: «Да, да, это очень рано — и пандемия. Надеюсь, мы увидимся через четыре года», — рассказал звезда боевиков, рассмеявшись.

Напомним, что свежий взгляд на графа из Трансильвании был подан в кино совсем недавно — в декабре 2019 года Netflix представил зрителям свой собственный сериал о вампире с датским актером Класом Бангом в главной роли. Но, как известно, Дракула бессмертен — и как создание тьмы, и как персонаж кино. Поэтому ждем новую экранизацию.

Кстати, кого бы вы хотели, чтобы сыграл Себастиан Стэн — вампира или охотника на нечисть?