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Звездный гость

Кара Делевинь наконец-то определилась со своей сексуальной ориентацией

Актриса дала откровенное интервью журналистам издания Variety.

Кара Делевинь наконец-то определилась со своей сексуальной ориентацией
Кара Делевинь. Фото: globallookpress

Пока звезды Голливуда продолжают бороться за права чернокожего населения США и поддерживают акции протестов, британская модель и актриса Кара Делевинь решила расставить все точки над «i» по вопросам своей сексуальной ориентации. Звезда дала откровенное интервью журналистам издания Variety.

Делевинь заявила, что является пансексуалкой, а значит для нее не важен не только пол партнера, но и его гендерная идентификация. Как объяснила Кара, она может влюбиться буквально в кого угодно и ее совершенно не заботит, кто это — мужчина или женщина. Ее привлекает исключительно личность человека.

Напомним, в начале мая этого года звезда порвала отношения со своей девушкой, актрисой Эшли Бенсон.

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