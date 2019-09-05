ЗВЕЗДЫ

Кара Делевинь поделилась воспоминаниями о самом кошмарном свидании

Поклонник до смерти напугал звезду.

Кара Делевинь поделилась воспоминаниями о самом кошмарном свидании
Global Look Press via ZUMA Press

Британская модель и актриса появилась в качестве гостьи на популярном в Америке шоу Джимми Фэллона. Темой разговора стали кошмарные истории, которые происходили у кого-либо в жизни. Актриса призналась, что пережила несколько таких случаев, причем связаны они были со свиданиями. 

Сам ведущий в шутку поделился «ужасной» историей о том, как был на свадьбе, где «никого не знал и где не было алкоголя». Однако Делевинь заинтриговала Фэллона, заявив, что у нее есть по-настоящему страшная история. 

Кара Делевинь
Jörg Carstensen/dpa

Как выяснилось, случай произошел на одном свидании с поклонником. По словам Кары, поначалу ухажер казался абсолютно нормальным, однако внезапно заявил, что будет преследовать ее до конца ее дней. 

«Он сказал, что знает, что я люблю трюки с вейпом. И потом показал несколько трюков», — продолжила актриса. Она добавила, что до сих пор слышит голос поклонника по ночам. 

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Кара Делевинь поделилась воспоминаниями о самом кошмарном свидании
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