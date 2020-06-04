Путешествие по ужасной Америке: в Сети появился новый трейлер проекта «Страна Лавкрафта»

В Сети появился новый трейлер амбициозного проекта «Страна Лавкрафта» для любителей пощекотать себе нервы.Продюсером сериала выступил известный режиссер Джей Джей Абрамс.
Сюжет расскажет о США в 50-х годах прошлого века. Главным героем выступит Аттикус, темнокожий ветеран войны в Корее. Парень решает отправиться в путешествие с дядей и подругой детства, а цель у этой команды довольно интересная — найти пропавшего отца.
В процессе они встретят на своем пути множество ужасов, начиная от обычных расистов и преступников и заканчивая потусторонними тварями из другого измерения. В главных ролях снялись Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт и Кортни Б. Вэнс.
Премьера проекта состоится в конце лета этого года на канале HBO max.