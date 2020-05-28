В Сети появился официальный трейлер нового сериала «Чики»

В Сети появился первый полноценный трейлер нового проекта «Чики». В отличии от короткого тизера, который выходил ранее и показывал скорее юмористическую сторону сериала, трейлер несет в себе куда больше драматических моментов.

По сюжету картины четыре девушки из глубинки, работающие в местном борделе, решают завязать с криминальным прошлым и открыть свой фитнес-клуб. Однако сделать это будет не так просто, ведь окружающие либо не понимают их резкого изменения, либо просто стараются устранить с пути с помощью физической расправы, так как бизнес — это деньги.

Роль самой успешной из подруг, которая смогла вырваться из этого жуткого мирка в Москву, а после вернуться в родные края, исполнила актриса Ирина Горбачева. Одну из ролей в проекте исполнил Антон Лапенко, который за короткий срок стал звездой Youtube, а теперь снимается и в полноценных сериалах.

Премьера проекта запланирована на 4 июня.