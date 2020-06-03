Багз Банни обскакал «Игру престолов»: хитом нового сервиса HBO Max стали мультики

Зрители не бросились смотреть хиты HBO, такие, как «Клан Сопрано» и «Секс в большом городе», после запуска собственной стриминговой платформы телесети.

Телесеть HBO заслужила любовь зрителей своими взрослыми драмами, наполненными сексом и насилием, такими, как «Клан Сопрано», «Игра престолов» и «Секс в большом городе». Но когда 27 мая был запущен стриминговый сервис HBO Max, самую большую популярность имели не эти маститые шоу (их вообще не было в пятерке лидеров), а детский контент.

Издание Bloomberg со ссылкой на данные компании Parrot Analytics, которая оценивает популярность телешоу, сообщил, что лидером рейтинга после запуска сервиса стал мультсериал Looney Tunes Cartoons (это тот, в которой Багз Банни и Даффи Дак), на втором месте — сериал про лося Элмо, персонажа «Улицы Сезам».

Таким образом, HBO показала, что может быть интересна широкой аудитории. Для компании это очень важно, так как она собирается конкурировать с Netflix. С другой стороны, сейчас у нее особо и нет новых хитов для взрослой аудитории, кроме комедийного сериала Love Life с Анной Кендрик.

Добавим, что по оценкам той же Parrot Analytics, Looney Tunes Cartoons хоть и «выстрелили», но даже близко не приблизились к успеху сериала «Мандолорец» от Disney+, который тот получил в первую неделю показа.