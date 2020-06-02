Запуск стримингового сервиса HBO Max оказался не столь успешным, как ожидалось

Запуск нового стримингового сервиса HBO Max оказался не таким успешным, как ожидали эксперты. С момента старта проекта 27 мая прошла уже неделя, но простые зрители не заинтересовались платформой, сообщает издание DigitalTV.

По мнению аналитиков, у HBO Max сразу несколько больших проблем. Недружелюбный интерфейс поначалу вызывает множество вопросов у пользователей, подсказок нет и разбираться во всем приходится самому. В редких случаях фильмы просто невозможно найти в разделах. Многие заметили, что в HBO Max нет картин «Хищные птицы», «Человек из стали», а также трилогии Нолана про Бэтмена.

По показателям сервис также значительно отстает от конкурентов в первый день HBO Max на мобильные устройства установило около 90 тысяч пользователей, даже у с треском провалившегося Quibi было 300 тысяч, что уж говорить о Disney+ и его 4 миллионах пользователей в день запуска.