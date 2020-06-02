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Запуск стримингового сервиса HBO Max оказался не столь успешным, как ожидалось

Пользователи практически не заинтересовались новинкой.

Запуск стримингового сервиса HBO Max оказался не столь успешным, как ожидалось
Логотип "HBO max". Фото: HBO

Запуск нового стримингового сервиса HBO Max оказался не таким успешным, как ожидали эксперты. С момента старта проекта 27 мая прошла уже неделя, но простые зрители не заинтересовались платформой, сообщает издание DigitalTV.

По мнению аналитиков, у HBO Max сразу несколько больших проблем. Недружелюбный интерфейс поначалу вызывает множество вопросов у пользователей, подсказок нет и разбираться во всем приходится самому. В редких случаях фильмы просто невозможно найти в разделах. Многие заметили, что в HBO Max нет картин «Хищные птицы», «Человек из стали», а также трилогии Нолана про Бэтмена.

По показателям сервис также значительно отстает от конкурентов в первый день HBO Max на мобильные устройства установило около 90 тысяч пользователей, даже у с треском провалившегося Quibi было 300 тысяч, что уж говорить о Disney+ и его 4 миллионах пользователей в день запуска.

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