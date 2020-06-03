Эштон Кутчер чуть было не расплакался, говоря о расизме

Американский актер Эштон Кутчер выложил в Instagram видеообращение к своим поклонникам по поводу акции Black Lives Matter. Напомним, в США последние дни ознаменовались очередными массовыми протестами против расизма, вызванными смертью темнокожего мужчины при задержании полицейскими. Обычные граждане и звезды шоу-бизнеса выходят на уличные митинги, а также активно пропагандируют расовую толерантность в социальных сетях.

Во всей этой ситуации появился хештег #blacklivesmatter, который призывает: жизни афроамериканцев имеют значение. Следом за ним многие люди стали использовать более толерантный хештег #alllivesmatter (все жизни имеют значение). Но Эштон Кутчер решил донести до своих подписчиков, что он не совсем актуальный при нынешних событиях и упускает смысл протестных акций.

«Есть те, для кого жизнь афроамериканцев вообще не имеет значения. А для нас имеет. Поэтому, даже если у вас самые благие намерения, написав All Lives Matter, помните: для некоторых жизни черных не важны», — эмоционально сказал 42-летний актер.

В конце записи он почти было пустил слезу, но сдержался. В ролике он также поведал, что на эту мысль его натолкнули дети (у них с актрисой Милой Кунис подрастают мальчик и девочка). Мужчине пришлось объяснить сыну перед сном, почему девочкам нужно уступать. Это заставило звезду кино переосмыслить свои взгляды на антирасистские акции.

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Добавим, что практически все западные звезды в последние дни высказались о происходящем в Америке. Певец Джастин Бибер, к примеру, написал в Instagram: «Никакие жизни не имеют значения, пока черные жизни не имеют его». Правда, с этим его высказыванием в рунете связана одна комичная ситуация. Для своего поста молодой артист выбрал не самое удачное фото.