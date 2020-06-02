Билли Айлиш посоветовала заткнуться сторонникам мнения, что «все жизни имеют значение»

Пока в США проходят акции протеста и люди вышли на улицы, чтобы отстаивать свою точку зрения, звезды шоу-бизнеса все больше пишут ободряющие посты в своих аккаунтах в Instagram, за что собирают много критики в свой адрес.

Билли Айлиш решила напомнить белым людям о том, сколько у них привилегий, и была жестка раскритикована своими же фанатами. Все началось с того, что протестанты предпочитают использовать слоган Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), тогда как другие люди предпочитают говорить All Lives Matter («Все жизни имеют значение»), то есть цвет кожи не важен, значение имеет лишь отношение к людям.

Айлиш в весьма грубой форме посоветовала помалкивать тем, кто использует именно вторую фразу. Певица также отметила, что белый цвет кожи дает людям больше привилегий, что вызвало множество недовольных комментариев. Люди отметили, что со стороны Айлиш довольно лицемерно писать такое, ведь она сама как раз и является весьма богатой белой девушкой, а также напомнили, что от проявлений агрессии со стороны полиции страдают абсолютно все, вне зависимости от цвета кожи.